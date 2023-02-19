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Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Борель заявил о том, что ЕС выполняет функции вооруженных сил Киева, так как украинский конфликт несет прямую угрозу безопасности всей Европы.

Борель заявил, что боевые действия на территории Украины являются настоящим вызовом общеевропейской безопасности. Поэтому украинский конфликт, по словам главы европейской дипломатии, является «экзистенциональной угрозой для Европейского союза».

Он отметил, что поставки военной техники вооруженным силам Украины осуществляются в достаточных количествах, но боеприпасов необходимо передавать намного больше. Поэтому Борель заявил, что вместо аплодисментов украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо отправлять Украине в разы больше артиллерийских боеприпасов.

Также глава европейской дипломатии добавил, что Европейский союз должен восстановить свой военный потенциал, так как современные боевые действия требуют значительно больших затрат военной техники и боеприпасов.

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