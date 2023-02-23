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Как стало известно из обращения российского президента Владимира Путина, посвященного поздравлению с Днем защитника Отечества, уже в 2023 году на боевое дежурство встанут первые пусковые установки нового ракетного комплекса «Сармат».

Путин заявил, что первые пусковые установки современного ракетного комплекса «Сармат», оснащенные новой тяжелой ракетой, в течение текущего года начнут нести свое боевое дежурство.

Напомним, что «Сармат» является межконтинентальной баллистической ракетой, разработанной в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева. Производство новой тяжелой ракеты было налажено на мощностях завода «Красмаш», входящего в состав «Роскосмоса».

20 апреля 2022 года на территории космодрома Плесецк, расположенного на территории Архангельской области, состоялся первый запуск тяжелой баллистической ракеты «Сармат». Сообщается, что все заявленные технические характеристики были подтверждены в ходе успешных испытаний.

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