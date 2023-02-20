Украинские военные обстреляли населенный пункт Каштановское, которое находится на территории ДНР. Для этого были применены реактивные системы залпового огня. Об этом сообщили в СЦКК (Совместном центре по координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима).

Обстрел произошел около 13:50 по московскому времени. ВСУ выпустили по поселку Каштановское десять ракет из установок залпового огня.

В этот же день ранее боевики киевского режима выпустили ракеты по гражданской инфраструктуре на левобережной части Херсонской области. Информация о жертвах и масштабах разрушений уточняется.

Днем ранее армия Украины полтора часа обстреливала Донецк. По городу всего было выпущено 26 снарядов 155-мм калибра.