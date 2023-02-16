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Как сообщает издание «Военное дело», военнослужащие украинской армии несут потери не только во время боевого столкновения с штурмовыми отрядами вооруженных сил России, но также и при эвакуации раненых из населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск).

Один из бойцов ВСУ записал короткое видео, где показал процесс эвакуации одного из раненных бойцов. Также украинский солдат рассказал, что во время отхода группы один из его сослуживцев подорвался на мине. При этом он продемонстрировал место, где именно произошел подрыв украинского военного на противопехотной мине. Боец резюмировал, что при попытке эвакуации одного раненого, его группа приобрела еще одного «трехсотого».

Некоторые источники сообщают о том, что подразделения вооруженных сил Украины начали спешно покидать свои позиции в Бахмуте. Отмечается, что ВСУ отходят из северных окраин города. При этом командование украинской армии также допускает возможность «тактического отступления» из Бахмута для сохранения жизней личного состава.

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