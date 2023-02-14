В беседе с корреспондентом издания «Московский Комсомолец» российский снайпер одного из добровольческих подразделений ДНР с позывным «Хан» рассказал о главной роли и обязанностях снайперов в условиях ведения современных боевых действий.

Как показала практика специальной военной операции, несмотря на постоянное использование артиллерии и высокоточных ракет большой дальность, важность применения снайперов в боевых действиях даже выросла.

По словам «Хана», один снайпер с хорошей подготовкой может легко сдерживать продвижение до одной роты противника. В условиях современного конфликта это очень выгодно. Ведь для прорыва обороны противника необходимо собрать группировку войск в три раза превосходящую обороняющиеся. При это один снайпер профессионал в обороне может стоить одной роты противника.

Российский боец с позывным «Хан» также отметил, что, по его мнению, на подготовку хорошего снайпера необходимо потратить не менее пяти лет, чтобы он смог работать самостоятельно первым номером. Также он отметил, что среди снайперов-добровольцев есть сибирские охотники, которые намного быстрее обучаются снайперскому делу, в отличие от спортсменов-биатлонистов, которым не хватает выдержки.