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Сотрудники спецподразделения ДШБ “Викинг” находятся в зоне проведения специальной военной операции. Военкор Лисицин разместил в своем ТГ-канале видео беседы с одним из бойцов.

Боец с позывным “Секач” рассказал, что до начала СВО он работал обычным водителем в одном из северных регионов России. После начала боевых действий, мужчина решил добровольно отправиться на фронт.

Свой позывной герой ролика получил еще во время службы. Также в видео боец рассказывает, что украинские боевики активно используют наркотические вещества.

“Секач” сообщил, что в сложных условиях бойцы сохраняют высокий боевой дух. Бойцы ДШБ «Викинг» проводят активную работу по зачистке территорий от врага. Солдат передал привет своим близким и сообщил, что готов вернуться домой только с победой.

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