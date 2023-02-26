В распоряжении корреспондента РИА Новости оказалось видео с телефона одного из украинских военнослужащих, который был ликвидирован бойцами ЧВК «Вагнер» в окрестностях населенного пункта Артемовск.

На кадрах можно увидеть, как одного из солдат вооруженных сил Украины держат в клетке за совершенную им провинность. По словам автора видео, бойца украинской армии посадили в небольшую металлическую клетку за то, что он вместе со своим сослуживцем употреблял алкоголь. Во время общего застолья у одного из украинских солдат случился приступ эпилепсии, в результате которого он чуть не умер.

По словам одного из бойцов ЧВК «Вагнер», в рядах украинской армии содержание военнослужащих в клетках за совершенные ими провинности довольно распространенный вид дисциплинарного наказания.

Напомним, что еще в октябре прошлого года боец НМ ЛНР, вернувшийся из украинского плена, рассказал, что после проведенного силовиками допроса его вместе с другими пленными держали в клетке на улице.