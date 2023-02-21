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Предприниматель Евгений Пригожин потребовал от Министерства обороны России обеспечить бойцов ЧВК «Вагнер» необходимыми боеприпасами.

В пресс-службе компании «Конкорд» появилось сообщение Пригожина, в котором бизнесмен сообщил об отказе Минобороны РФ выдать ЧВК «Вагнер» боеприпасы. По словам предпринимателя, пока «околовоенные функционеры» сидят в своих кабинетах и плетут интриги, бойцы продолжают погибать.

«Вместо того, чтобы выполнить свой долг и дать боеприпасов столько сколько нужно, сказать: «на-те вам + 20 %, только больше шума не поднимайте», они сидят и …. у себя в кабинетах и пытаются только крутить интриги, обзванивают телеграм-каналы и говорят: «Вы Пригожина там не ставьте или напишите, что он там, не знаю, ест эти боеприпасы или американцам продает или еще что-нибудь», – отметил предприниматель.

Евгений Пригожин подчеркнул, что он намерен идти до конца.

«У меня вариантов нет, я иду до конца, у меня люди пачками гибнут, потому что какие-то странные люди приняли решение, жить им или не жить. Такого быть не должно. Это не революционные призывы, это требование: «Боеприпасы дайте»», — обратился предприниматель.

Ранее Пригожин пообщался с отравленным командиром специального отряда «Ахмат» Апти Алаудиновым и договорился с ним о поставке мин для ЧВК «Вагнер».

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