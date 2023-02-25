Как сообщает издание «Свободная пресса», Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что в районе населенного пункта Марьинка российскими войсками продолжается атака украинских позиций. Согласно информации украинских интернет-ресурсов, бойцы ВС России осуществили разведку боем в районе населенного пункта и смогли закрепиться на окраине с восточной стороны.

Российские Телеграм-каналы передают информацию, что ВС РФ смогли прорвать украинскую оборону южнее от села Марьинка и совершить рейд в населенном пункте Победа. По данным Телеграм-канала «Рыбарь», в центре Марьинки идут позиционные сражения. Российские бойцы пытаются осуществить захват с южной и северной сторон. Наступление российских войск было начато от шиноремонтного завода в Марьинке в южную сторону к поселку Победа. В результате ожесточенных боев, ВС России смогли зайти в населенный пункт.

Данные действия российской армии «загоняют в угол» украинский гарнизон. Такое мнение уже выразили не только российские эксперты, но и некоторые украинские.