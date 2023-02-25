ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Свободная пресса», Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что в районе населенного пункта Марьинка российскими войсками продолжается атака украинских позиций. Согласно информации украинских интернет-ресурсов, бойцы ВС России осуществили разведку боем в районе населенного пункта и смогли закрепиться на окраине с восточной стороны.

Российские Телеграм-каналы передают информацию, что ВС РФ смогли прорвать украинскую оборону южнее от села Марьинка и совершить рейд в населенном пункте Победа. По данным Телеграм-канала «Рыбарь», в центре Марьинки идут позиционные сражения. Российские бойцы пытаются осуществить захват с южной и северной сторон. Наступление российских войск было начато от шиноремонтного завода в Марьинке в южную сторону к поселку Победа. В результате ожесточенных боев, ВС России смогли зайти в населенный пункт.

Данные действия российской армии «загоняют в угол» украинский гарнизон. Такое мнение уже выразили не только российские эксперты, но и некоторые украинские.

Вам может понравиться

Около 200 украинских пленных захотели вступить в батальон ДНР и воевать за Россию

Почти двести солдат Украины, которые сейчас находятся в плену, заявили о своем желании вступить в ряды батальона ДНР имени Хмельницкого добровольцами и идти на фронт воевать на стороне России. Сообщается,

Рогов: украинские беспилотники атаковали населенный пункт в Запорожской области

Как сообщает в своем Телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, подразделения вооруженных сил Украины атаковали населенный пункт Днепрорудное, расположенный на территории Запорожской области, ударными беспилотниками. По его

Депутат Власов посоветовал Куйвашеву уволиться после выпада в адрес Пригожина

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева после его слов в адрес основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, уличив его в отсутствии поддержки участников СВО. «У