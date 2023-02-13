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Белорусский телеведущий Григорий Азаренок выступил с обращением к польским властям во время телеэфира на канале CTV. Его речь была связана с решением Польши о закрытии пограничного перехода с Республикой Беларусь.

Азаренок нелестно отозвался о польском премьер-министре, Матеуше Моравецком, назвав его «бритым павлином». Журналист выдвинул версию, что польский премьер намерен закрыть все остальные пропускные пункты между странами, так как планируется подготовка к вооруженному конфликту.

Телеведущий импульсивно выразил свое мнение по поводу происходящего и отметил, что если Польша надумает сделать какую-либо провокацию в сторону Белоруссии, то получит достойный ответ от белоруской РСЗО «Полонез» и российского ОТРК «Искандер», которые «таможню не проходят, визы им не нужны, а пункты пропуска сами перестанут существовать, вместе с вашим гонорливым правительством».

Отметим, что в пятницу 10 февраля был закрыт пограничный переход между Республикой Беларусь и Польшей в Бобровниках. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, мотивируя данное решение интересами госбезопасности.

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