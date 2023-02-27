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Руслан Бальбек, политолог, рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский, который сконцентрировал максимум внимания на своем имидже, не имеет вообще никакого представления о реальном положении дел.

Поэтому ему не остается ничего, кроме того, как угрожать в сторону населения Крыма, причем постоянно. По мнению политолога, за громкими словами президента Незалежной, которые касаются скорого возврата полуострова, скрывается простой самообман.

Бальбек считает, что Зеленскому больше всего нравится слушать самого себя. И себя он видит брутальным и великим политиком, которого знает весь мир.

Отметил политолог и то, что украинский лидер даже не задумался о том, что рядом с Крымом находится Херсонская область, где расположено большое количество ВС России.

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