В боях за Угледар одну из важных ролей исполняет российская авиация, которая выжигает позиции противника, обеспечивая беспрепятственное продвижение мотострелковых подразделений.

Корреспондент телеграм-канала WarGonzo опубликовал видеозапись, на которой видны российские самолеты, атакующие ВСУ, уничтожающие не только живую силу противника, но и его командные и опорные пункты, бронетехнику и фортификационные сооружения.

По словам военкора, поддержку пехоте оказывают и артиллерийские подразделения, которые практически безостановочно атакуют позиции врага, подавляют их попытки перейти в контрнаступление, ведут успешную контрбатарейную борьбу.

Напомним, что ВСУ находятся в сложной ситуации под Угледаром, но все же оказывают отчаянное сопротивление, стремясь удержать город.