Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего, что украинские танки доберутся до Москвы и устроят парад на Красной площади.

Комментаторы подчеркнули, что заявления украинского чиновника никак не вписываются в западную пропаганду о героическом сопротивлении Киева. К тому же, читатели издания высказали свои сомнения в отношении наличия на вооружении ВСУ танков украинского производства.

Один из читателей отметил: “если проводить много времени в бункере Зеленского, то все заканчивается такими странными мыслями”. А вот другой комментатор заявил, что своими словами Данилов может развязать ядерный конфликт.

Пользователь под ником Jcartermad подчеркнул о переменчивости планов и решений украинского руководства. А еще один из читателей вспомнил о прежних целях ВСУ – заставить уйти российскую армию с украинской территории. Но теперь в Киеве решили помечтать о марше на Красной площади, зарезюмировал он.