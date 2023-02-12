Американская аудитория издания Daily Mail прокомментировала новость издания о том, что Джо Байден намеревается осуществить визит в Польшу в период с 20 по 22 января. По мнению большинства читателей издания, американский лидер может в очередной раз оказаться в неловкой ситуации из-за своих возможных высказываний или действий.

Так, комментатор под ником expat welshman в шуточной форме написал, что, скорее всего, Байден перепутает Польшу с Портлендом. Еще один пользователь под именем JpR удивился тому, что американский президент знает о существовании Польши и где она находится.

Еще один из читателей написал, что президент США и вовсе не знает, куда он направляется. А пользователь с ник-неймом MmmmmmTapioca отметил, что Джо в очередной раз выкинет какую-либо небылицу.

Комментатор под именем Vern Covington написал, что американцам будет снова стыдно за рассеянность своего президента. А пользователь с ником Georgeenа порекомендовала Джо Байдену не возвращаться с этой поездки.