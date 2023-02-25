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Украинский президент Владимир Зеленский, прослезившийся во время одной из последних пресс-конференций, не смог убедить в искренности своих слез и слов читателей британского издания Daily Mail.

Читатели издания припомнили, что президент Украины еще недавно являлся шоуменом и актером. Некоторые подчеркнули, что теперь он играет «роль сломанной куклы», а другие отметили, что на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином «надавить на жалость» у него вряд ли получится. Еще один из комментаторов написал, что Зеленский «действительно вжился в роль».

Другой читатель подчеркнул, что украинский президент является хорошим актером. И вручение Шоном Пенном ему «Оскара» вовсе не удивительно. Еще один комментатор отметил «бессмысленность болтовни», которую нет сенса обсуждать, ведь подобное еще не один раз повторится.

Многие пользователи подчеркнули отсутствие доверия большинства обычных европейцев к словам Владимира Зеленского. К тому же, им надоели все его публичные выступления с постоянными требованиями в оказании военной и финансовой помощи.

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