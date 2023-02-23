Артиллеристы ВС РФ разгромили очередной укрепрайон ВСУ в лесном массиве, на берегу Северского Донца. Они обнаружили вражеские позиции с беспилотного аппарата, который корректировал огонь на поражение.

На записи, сделанной с дрона, видны следы украинских боевиков на скованной льдом реке, а также хорошо замаскированные траншеи и окопы. Расчеты артиллерийских орудий определяют все цели, после чего открывается огонь по противнику.

Сразу после этого в небо поднимаются большие столбы дыма, которые свидетельствуют об успешном поражении целей. Подтверждает точные попадания по укрепрайону и беспилотный аппарат, продолжающий кружить над лесом и рекой, отслеживая перемещения противника.

Напомним, что батальон “Спарта” атаковал позиции ВС РФ беспилотниками Mavic, вынудив противника убегать на четвереньках.