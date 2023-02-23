Батальон «Спарта» на очередной видеозаписи, опубликованной в Сети, продемонстрировал будни специальной военной операции. На кадрах бойцы подразделения атакуют украинских боевиков с применением квадрокоптеров Mavic.

Дроны сбрасывают взрывные устройства прямо в окопы, в которых притаились боевики. Понимая, что таким образом спрятаться не получится, они начинают ползти на четвереньках, чтобы ускользнуть от падающих прямо с неба осколочных гранат.

“На передовой праздников нет. Продолжаем трудиться в бескрайних донецких степях.”, — рассказал командир «Спарты» Артем Жога.

Напомним, ранее в Сети появилась запись уничтожения боевиков ВСУ с помощью напичканной взрывчаткой и дистанционно управляемой МТ-ЛБ.