Вооруженные силы Украины могут захватить Приднестровье за три дня, если поступит просьба от властей Молдавии. Об этом рассказал Алексей Арестович, который ранее занимал должность советника главы офиса украинского президента, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Молдавия является суверенной страной, поэтому она сама решает, кого просить о помощи. Украина сможет помочь, только если такой запрос поступит от Кишинева. Киев имеет такую возможность и вопрос можно решить всего лишь за три дня.

Со слов Арестовича, повод для введения ВСУ на территорию Приднестровья уже есть, так как главы Украины и Молдавии выдвинули обвинения в сторону России в том, что она дестабилизирует обстановку в стране.

Однако пока обращения от Молдавии к властям Украины не было, уточнил Арестович.