ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Украины могут захватить Приднестровье за три дня, если поступит просьба от властей Молдавии. Об этом рассказал Алексей Арестович, который ранее занимал должность советника главы офиса украинского президента, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Молдавия является суверенной страной, поэтому она сама решает, кого просить о помощи. Украина сможет помочь, только если такой запрос поступит от Кишинева. Киев имеет такую возможность и вопрос можно решить всего лишь за три дня.

Со слов Арестовича, повод для введения ВСУ на территорию Приднестровья уже есть, так как главы Украины и Молдавии выдвинули обвинения в сторону России в том, что она дестабилизирует обстановку в стране.

Однако пока обращения от Молдавии к властям Украины не было, уточнил Арестович.

Вам может понравиться

ВКС России нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по объектам украинской армии, расположенным на территории Харькова и населенных пунктов Харьковской области. Как сообщают средства массовой информации Украины, на территории Харькова

Анфиса Чехова рассказала о своей позиции по поводу измены

Российская телеведущая и светская львица Анфиса Чехова скрывает свою личную жизнь после развода с актером Гурамом Баблишвили. Но недавно Чехова рассказала свое мнение, касаемо мужских измен. По словам звезды, она

Военнослужащие 1-го армейского корпуса ВС РФ ликвидируют опорные пункты ВСУ из артиллерии

Кадры штурма опорных пунктов вооруженных сил Украины, расположенных на территории населенного пункта Марьинка, бойцами 5-й бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».