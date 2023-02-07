Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», заявление бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о завершении боевых действий на территории страны путем подписания мирных соглашений с Россией свидетельствует о подготовке общественного мнения к «непростым решениям».

Арестович заявил, что вооруженным силам Украины для эффективного противостояния армии России не хватает ни живой силы, ни вооружения. Однако народ Украины, как и коллективный Запад не хотят допустить безоговорочной победы России. Поэтому Арестович рассуждает над реализацией так называемого «корейского сценария» на территории Украины.

Алексей Макаркин, занимающий должность замдиректора Центра политических технологий, уверен, что такое заявление Арестовича призвано подготовить украинцев к будущим переговорам. Украина может повторить судьбу Южной Кореи, которая до сих пор не является членом НАТО. При этом экономический рост в стране стал возможен только благодаря революции и военного переворота.