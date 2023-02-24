Российская телеведущая и светская львица Анфиса Чехова скрывает свою личную жизнь после развода с актером Гурамом Баблишвили. Но недавно Чехова рассказала свое мнение, касаемо мужских измен.

По словам звезды, она сможет простить своему избраннику измену только в том случае, если его иные достоинства перекроют такой поступок. Она уверена: «если мужчина где-то разок гульнул, ну и хрен с этим», когда он может дать своей женщине все необходимое. Телеведущая отметила, что рассказывать об измене своей избраннице не стоит. Лучше сохранить этот поступок в тайне.

Чехова подчеркнула, что каждый мужчина хотя бы раз в жизни изменял своей супруге. Но простить можно лишь единичные случаи. А если мужчина не обеспечивает свою женщину деньгами, не дарит ей украшения и подарки, а все тратит на любовницу, то такие отношения вовсе не нужны, уверена светская львица.

Отметим, что Гурам Баблишвили не скрывал своих измен от супруги. В браке с Чеховой у них родился сын Соломон.