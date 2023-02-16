Журналист из США Джон Дуган получил анонимное письмо, в котором было указано, что в военных учениях вооруженных сил стран-участниц НАТО под названием Baltops 2022, проходивших в акватории Балтийского моря в районе острова Бронхольм, принимали участие и водолазы американской армии с глубоководным оборудованием.

Текст полученного письма, Дуган предоставил корреспондентам РИА Новости. Американский журналист заявил, что доверяет анонимному источнику из-за того, что он отправил ему также реальные документы и фотографии с учений Baltops 2022.

Автор анонимного письма утверждает, что лично принимал участие в натовских учениях летом 2022 года в акватории Балтийского моря. По его словам, группа американцев была доставлена на учения вертолетом 15 июня. Американцы прибыли в гражданской одежде без именных жетонов.

Группу водолазов из США встретил вице-адмирал шестого флота ВМС США вместе с другой группой людей в штатском. Автор письма отметил, что обратил внимание на то, что они также привезли оборудование для глубоководного погружения, которое не используется в армии.

По его словам, они заявили, что будут участвовать в учениях. Их задача заключается в поиске и деактивации глубинных мин. После этого они выдвинулись на резиновой лодке в море и отсутствовали в течение шести часов.