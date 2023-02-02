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Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может спастись только одним способом в условиях распада Украины как государства.

Он рассказал, что Россия скоро одержит победу, а Украина перестанет существовать, и это увидит весь мир. Макгрегор считает, что солдаты РФ разобьют все украинские ВС. А Москва полностью уничтожит киевский режим, только если Зеленский со своей свитой не сбежит на территорию Польши или в какую-либо другую страну.

Военный США добавил, что Украина уже столкнулась с жестким демографическим кризисом, который вызван оттоком людей из страны. С начала военных действий Украину покинула примерно четвертая часть населения.

Также Макгрегор рассказал, что спецслужбы США намеренно вводят общество в заблуждение, когда рассказывают об успехах ВСУ, которых не существует.

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