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Армия США набрала новобранцев меньше на 15 тысяч человек. Это итоги прошедшего 2022 года. Хотя запланированы были другие цифры. Издание РИА Новости пишет, что американские вооруженные силы таким образом проигрывают свое основное сражение.

По информации СМИ, на данный момент в американской армии около 1,4 миллиона бойцов. Министр армии Соединенных Штатов, Кристина Вормут, отмечает, что в подразделениях вооруженных сил сейчас нет «талантливых» мужчин.

По данным опросов, большая часть потенциальных новобранцев в Америке боится проблем психологического характера, которые возникают из-за пребывания в вооруженных силах.

Только четвертая часть молодых мужчин, которые соответствуют требованиям, планируют пойти на службу в армию США.

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