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Вашингтон стал одержим безумной идеей обескровливания России. Силовики Соединенных Штатов Америки готовы идти на все, чтобы добиться своих целей. Не исключают они и открытый терроризм. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные российской Службы внешней разведки.

По информации источника, представители Белого дома полностью утратили все моральные принципы, поэтому для достижения своих низких целей готовы использовать даже террористов.

Подобные действия со стороны Вашингтона, ставят его в один ряд с известными крупными террористическими группировками международного значения.

До этого Служба внешней разведки сообщала, что американские спецслужбы занимаются подготовкой боевиков для совершения будущих терактов. Их обучают на базе Эт-Танф в Сирии.

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