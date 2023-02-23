США изучают вопрос, можно ли обнародовать данные разведки, которые указывают на то, что Китай планирует поставлять оружие в Россию. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников.

Указывается, что несмотря на то, что администрация Байдена ведет работу по рассекречиванию информации, решения о ее окончательном раскрытии или сроках нет.

По данным издания, власти Пекина могут оказать помощь Москве и отправить боеприпасы или технику, которую Россия не может производить из-за действующих санкций, например, какие-то элементы электроники.

Ранее Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, заявил, что в Белом доме опасаются того, что Китай начнет оказывать России помощь, которая связана с летальным оружием.