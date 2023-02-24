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Как отметил в своем материале обозреватель издания Al Mayadeen Ильяс Фархат, российский президент Владимир Путин смог использовать экономическое и стратегическое превосходство Москвы в борьбе с коллективным Западом.

Главная ставка лидеров Запада в борьбе с Российской Федерацией была сделана на информационную войну и экономические санкции, но российский лидер Владимир Путин умело использовал энергетический потенциал России, в особенности торговлю природным газом, для стабилизации экономической ситуации в стране.

Как отмечается в материале, уровень патриотизма в российском обществе вырос, а поддержка политики Путина стала еще больше, чем до начала специальной военной операции. Фархат обратил внимание на исторический опыт противостояния западного мира с Россией. По его словам, Запад уже дважды пытался захватить Москву руками Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера, но в обоих случаях агрессоры были повержены именно благодаря стратегическому превосходству Москвы.

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