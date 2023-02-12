Как сообщает в своем материале РИА Новости, бывший кандидат в вице-президенты от Партии зеленых и, по совместительству, известный американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что второй по значимости целью в украинском конфликте для США является ослабление Германии.

Такое заявление Барака сделал после появления в Сети информации о возможной причастности властей США к диверсии на газопроводах «Северных потоков». В частности, американский правозащитник написал на своей страничке в социальной сети, что США всегда рассматривали Германию, как цель под номером два после России.

Напомним, что взрывы на ветках газопровода «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября. При этом, несмотря на тот факт, что Германия, Дания и Швеция начали свое расследование, никаких конкретных выводов по выявлению виновника подрыва еще не было сделано. Однако в Москве уже сделали официальное заявление о том, что они считают данный инцидент актом международного терроризма.