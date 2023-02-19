Представители администрации американского президента скрывают реальную информацию о психическом здоровье Джо Байдена. При этом все окружающие люди могут наблюдать его странные выходки на публичных мероприятиях.

Сообщается, что любые требования о независимой проверке или проведении когнитивного теста представители Белого дома просто игнорируют. Вместо этого сотрудники президентской администрации опубликовали данные медицинского заключения, в котором указано, что Байден «является энергичным и здоровым 80-летним мужчиной».

Состоянием здоровья Байдена начал интересоваться конгрессмен от республиканской партии Джексон, который занимал пост лечащего врача предыдущего американского президента Дональда Трампа. Именно Джонсон отправил в Белый дом три письма, в которых потребовал провести проверку когнитивных способностей нынешнего президента США и обнародовать ее результаты. Однако все три письма были просто проигнорированы.