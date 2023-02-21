Страны Запада, которые обещали отправить на Украину боевые танки, сейчас занимаются обучением солдат ВСУ для их эксплуатации. А украинские солдаты получают не только новые знания и умения, но и впечатления от западной техники, которыми охотно делятся. Об этом пишет портал «Военное обозрение».

Обучение солдат ВСУ проходит на территории Германии, там они овладевают навыками управления немецкими боевыми танками «Леопард».

По информации Болгарского телеграфного агентства, один из украинских военнослужащих, которому 57 лет, рассказал, что если сравнивать западные и советские танки, то в качестве примера можно привести только сравнение между автомобилями «Мерседес» и «Жигули».

Тут стоит обратить внимание на возраст обучающегося. 57 лет – не лучший возраст для танкиста. И это еще раз указывает на то, что ВСУ испытывают серьезные кадровые проблемы.