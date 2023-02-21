ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны Запада, которые обещали отправить на Украину боевые танки, сейчас занимаются обучением солдат ВСУ для их эксплуатации. А украинские солдаты получают не только новые знания и умения, но и впечатления от западной техники, которыми охотно делятся. Об этом пишет портал «Военное обозрение».

Обучение солдат ВСУ проходит на территории Германии, там они овладевают навыками управления немецкими боевыми танками «Леопард».

По информации Болгарского телеграфного агентства, один из украинских военнослужащих, которому 57 лет, рассказал, что если сравнивать западные и советские танки, то в качестве примера можно привести только сравнение между автомобилями «Мерседес» и «Жигули».

Тут стоит обратить внимание на возраст обучающегося. 57 лет – не лучший возраст для танкиста. И это еще раз указывает на то, что ВСУ испытывают серьезные кадровые проблемы.

Вам может понравиться

Назвали предварительную причину крушения вертолета Ми-8 в Кузбассе

Частный вертолет Ми-8 в Кузбассе потерпел крушение из-за отказа системы, это предварительно названная причина. По данным источника, произошел отказ системы управления. Пилот вертолета вышел на связь с диспетчером и сообщил,

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк и поселок Зайцево

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк и поселок Зацево, расположенный под Горловкой Донецкой Народной Республики. Соответствующую информацию передали 19 февраля в ДНР СЦКК. Согласно сообщению в Телеграм-канале ведомства, в

Боррель: Европейский союз является армией Украины, так как боевые действия на территории этой страны угрожают безопасности Европы

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Борель заявил о том, что ЕС выполняет функции вооруженных сил Киева, так как украинский конфликт несет прямую угрозу безопасности всей