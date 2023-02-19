Если власти США станут следовать советам бывших высокопоставленных генералов о степени дальнейшей поддержки Украины, это грозит Америке прямым конфликтом с Россией, вплоть до обмена ядерными ударами. Такое мнение представил в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Дэниэл Л. Дэвис, бывший подполковник армии США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В отношении заявлений и «советов», сделанных рядом отставных американских генералов в канун годовщины украинского конфликта, «важно, чтобы американская общественность восприняла то, что они говорят, с большим скептицизмом», – пишет Дэвис.

В целом он охарактеризовал суть утверждений бывших высокопоставленных военачальников США следующим образом: «Если слушать мнения только этих бывших офицеров и не знать, что на самом деле происходит на местах, следует поверить в то, что Россия – уже израсходованная сила, а Украина находится на пути к победе, но может упустить ее, если западные политики ослабят поддержку и не смогут обеспечить украинцев необходимыми припасами и снаряжением».

В частности, бывший глава Центрального командования США Дэвид Петреус сказал, что, считает для Украины «вполне возможным, чтобы она могла вернуть себе и Крым, и Донбасс». Отставной генерал Марк Кларк поддержал мнение Петреуса, а бывший главком войсками США в Европе генерал Бен Ходжес пошел еще дальше, заявив, что можно ожидать от войск Зеленского взятия Крыма «к концу (этого) лета».

Многие аналитики подчеркивают, что Крым – настолько жизненно важная территория для России, по поводу которой Кремль может и будет готов использовать ядерное оружие, но Ходжес небрежно отвергает эти доводы. По его категорическому утверждению, шансы, на это «практически нулевые». Веское обоснование, которое Ходжес выдвигает для такой уверенности? Только его личное мнение – что тогда и Байден тоже ответит ядерным ударом. То, что какой-то бывший генерал так небрежно отвергает опасность ядерной эскалации, «само по себе является серьезным тревожным сигналом», – указывает Дэвис.

Наконец, бывший командир 1-й бронетанковой дивизии генерал-лейтенант Марк Хертлинг в статье для Washington Post прямо заявил, что «Украина обязательно победит». Причина его декларативного оптимизма? По его мнению, Россия не сможет предпринять меры, необходимые для ее собственной победы, «просто потому, что не способна на это».

Российские вооруженные силы, утверждает Хертлинг, «отражают характер и ценности общества», из которого они были сформированы, и якобы не в состоянии усовершенствоваться. «Бравый генерал, кажется, забыл, что Россия, когда ей угрожали максимально, уничтожила французские наполеоновские армии в 1812 году и хваленый германский вермахт в 1945 году», – прокомментировал обозреватель 19FortyFive.

Он также добавил: каждый из упомянутых выше генералов, в той или иной степени, основывал свои заявления о якобы «неизбежной победе Украины» на поставках ей современной техники НАТО. Создается впечатление, что они намеренно «забывают», что все эти обещанные вооружения будут прибывать «по крупицам» в течение долгого времени, а в самом часто упоминаемом ими случае – с американскими танками «Абрамс» – вероятнее всего, даже не раньше начала 2024 года.

Кроме того, последний пакет военной помощи США для Украины в размере 2 миллиардов долларов не будет включать оружие и боеприпасы из существующих запасов, которые могут быть немедленно доставлены. Как и по многим предыдущим обещаниям, эти вооружения еще нужно изготовить, на что «может потребоваться год или два».

А на данный момент – украинские силы ежедневно жестоко страдают в бахмутской «мясорубке», теряя при этом солдат и технику. По оценке Дэвиса, «не существует разумного варианта», по которому ВСУ могли бы осуществить решительный перелом в конфликте в обозримом будущем: «Они могут счесть успехом, если хотя бы предотвратят дальнейшее продвижение русских на нынешнем фронте».

Однако неадекватные советы отставных военачальников побуждают политиков США и стран НАТО поддерживать излишне рискованные действия. Например, две недели назад Петреус утверждал, что когда бы ни закончился конфликт, Запад должен предоставить Украине «железные гарантии безопасности». Неделю спустя президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО предоставить Киеву такие гарантии, а вскоре о том же самом заявили лидеры Франции, Германии и Великобритании.

«Было бы высшим безумием давать какие-либо гарантии безопасности стороне, которая в настоящее время находится в состоянии военного конфликта с Россией», указывает Дэвис, поскольку это способно автоматически втянуть в прямой конфликт весь Запад, и прежде всего Соединенные Штаты.

«Американской общественности и лидерам – вместе с нашими союзниками по НАТО – давно следует гораздо более внимательно относиться к утверждениям отставных американских генералов», чтобы не оказаться однажды втянутыми в конфликт с угрозой наихудшего исхода в виде ядерной эскалации, заключает Дэвис.