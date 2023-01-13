Как сообщает РИА Новости, американский телевизионный канал CNN выпустил материал о том, что их съемочная команда стала свидетелями того, как из Соледара организованными группами выходили подразделения вооруженных сил Украины.

Как сообщает телеканал, их съемочная команда находилась на расстоянии примерно в 4 километрах от Соледара, как раз в тот момент, когда в дневное время в пятницу из населенного города начали выходить подразделения украинской армии. Вывод украинских войск из Соледара, по утверждению съемочной команды, был больше похож на организованное отступление.

Напомним, что об освобождении населенного пункта Соледар Министерство обороны Российской Федерации сообщило еще вечером 12 января. Также ряд российских военных экспертов заявил, что взятие под контроль Соледара позволит вооруженным силам России взять в «котел» группировку украинских войск, которые в данный момент обороняют Артемовск.