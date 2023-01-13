Обозреватель издания РИА Новости Михаил Катков в своем материале написал, что в нынешнем 2023 году украинскому президенту придется столкнуться с новым врагом внутри своей страны, а именно с украинскими олигархами.

Катков отмечает, что в новом году поток финансовой помощи из США на фоне заявлений от республиканцев может в значительной степени сократиться. Поэтому война украинского президента с местными олигархами на фоне нехватки денег для наполнения бюджета может разыграться нешуточная.

Обозреватель издания отмечает, что боевые действия и так очень негативно повлияли на всю экономику Украины. Поэтому украинские олигархи несут очень большие финансовые потери из-за своего украинского бизнеса. При этом Зеленский будет вынужден искать необходимые средства, которые нужны ему для погашения многочисленных кредитов, любезно выделенных западными партнерами в течение прошлых годов.

Поэтому схватка за распределение денежных потоков между Зеленским и украинскими олигархами в этом году будет действительно очень напряженной.