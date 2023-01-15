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В беседе с журналистами издания «Известия» жители Соледара поведали о том, как солдаты ВСУ относились к местному населению. Одна из жительниц города по имени Наталья заявила, что «за упоминание слова «Россия» можно было и пулю в лоб получить».

Женщина отметила, что украинские боевики стреляли по домам и линиям электропередач. Она рассказала, что очень обрадовалась, когда русские зашли в город: «Хотелось к ним прикоснуться». По словам жительницы Соледара, она получила осколочное ранение с переломом  в результате того, что украинская артиллерия стреляла по населенному пункту кассетными боеприпасами. Наталья рассказала, что эвакуироваться им помогали «Вагнеровцы»: «Они постучались, сказали: «собирайтесь, мы будем вас эвакуировать, потому что будут бои…».

Другой житель Соледара поведал о том, как его приятель пострадал от рук военных ВСУ. Он подчеркнул, что украиснкие солдаты посчитали их корректировщиками огня для ВС РФ. Его другу боевики выбили зубы.

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