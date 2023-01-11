Население Швейцарии обеспокоено тем фактом, что беженцы, которые приехали в страну из Украины после начала боевых действий, не захотят возвращаться домой после наступления мира. Такое заявление советника правительства Люцерна Гвидо Графа приводит издание Blick.

Швейцарский политик заявил, что в каждой волне беженцев, в том числе и с территории Украины, сначала прибывают не самые бедные граждане, которые могут позволить себе оплатить переезд. Поэтому данный факт вызывает у простых швейцарцев закономерный вопрос: прибывают ли в страну действительно те люди, которым необходима помощь.

Граф заявил, что только за 2022 год на территорию Швейцарии прибыло порядка 90 тысяч беженцев, основная часть которых прибыла с территории Украины. Сообщается, что только в кантоне Люцерн насчитывается порядка 6,4 тысяч новых беженцев. Данный показатель превысил прошлогодний результат на 65%.

Швейцарский политик призывает провести реформы, чтобы избежать возникновения массовых акций протестов по примеру Германии, так как поддержка беженцев в обществе падает.