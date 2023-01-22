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Местное население города Купянска Харьковской области и близ лежащих поселков находятся в ожидании российский войск. Такую информацию опубликовали журналисты британского издания The Economist.

Согласно материалу британского издания, такую информацию сообщил исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин. Он отметил, что после нескольких месяцев после того, как армия ВСУ взяла под контроль Купянск, то пророссийские настроения местного населения до сих пор являются высокими. Беседин подчеркнул, что еще до начала боевых действий большинство жителей региона имели пророссийскую позицию, а сейчас она практически не изменилась.

Также британское издание отмечает, что жители Купянска нередко фотографируют украинскую военную технику и публикуют снимки в российских соцсетях. По словам военнослужащих ВСУ, которые беседовали с журналистами издания, командование запретило им брать у местных еду, так как она может быть отравлена.

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