Жена генерала Колотовкина Екатерина рассказала о том, что после ее речи на траурном митинге, ее стали преследовать в социальных сетях и ее Телеграм-канале. Она отметила, что ее речь была размещена по всем проукраинским пабликам, а ее чаты бесконечно форсируют боты.

По словам Екатерины, ее начали упрекать, что на церемонии она была одета в шубе, акцентируя внимание на том, что она генеральская жена. Колотовкина отметила, что «шуба давно не является показателем достатка». А так как она живет в России, то зимой носит шубу, валенки и оренбургский платок, потому что ей в этой одежде тепло. Екатерина подчеркнула, что гордится тем, что она является женой генерала: «Да, я супруга генерала и безмерно этим горжусь».

Напомним, что 3 января в Самаре на площади Славы у Вечного огня у «Скорбящей Матери-Родины» прошел траурный митинг в память о погибших военных в Макеевке. Екатерина Колотовкина, которая является не только женой командующего генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина, но и председателем женсовета II Краснознаменной гвардейской армии, выступила с речью во время траурной церемонии.