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В Херсоне все больше людей, которые ждут, что город окажется под контролем российских сил. Местные жители рассказывают, что киевскому режиму не до простых людей, идут постоянные досмотры и репрессии, сообщает «МК».

Говорят люди о завышенных ценах, отсутствии медицинских препаратов, а пенсионерам не выплачиваются пенсии. Херсонцы указывают на то, что во всей власти общий бардак.

Пенсионерка из Херсона рассказала, что она инвалид, но Украина не заплатила ей ни копейки. Повсюду постоянные звуки обстрелов, хотя в городе разрушений нет. Свет и тепло пока есть, но как долго они будут, женщина не знает.

Говорят жители и про «ждунов», которые бегали с флагами и кричали «Слава Украине!». Но сейчас они все покинули город и переехали в Европу.

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