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Президент Украины опубликовал свое очередное вечернее обращение к украинскому народу и мировому сообществу. Во время своего обращения Зеленский снова заявил, что украинские подразделения «героически продолжают удерживать оборонительные позиции в Соледаре», а ожесточенные бои за контроль над данным населенным пунктом до сих пор продолжаются.

При этом украинского президента Владимира Зеленского совершенно не смущает тот факт, что каждый день в украинском сегменте Telegram постоянно появляются видеообращения украинских солдат, которые подтверждают отход своих подразделений из населенного пункта Соледар. Также они подтверждают, что контроль над городом перешел к российской стороне.

Однако украинский лидер упорно продолжает заявлять, что «битва за Соледар и Бахмут находится в самой горячей фазе, при этом ожесточенные бои происходят без какой-либо передышки и остановки». Владимир Зеленский продолжает выдавать своей аудитории желаемое, за действительное.

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