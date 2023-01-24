Владимир Зеленский, глава Украины, обращался к американскому ЦРУ. Он просил ликвидировать Евгения Пригожина, основателя частной военной российской компании «Вагнер». Об этом рассказал Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией».

Со слов Рогова, вопрос покушения на руководителя ЧВК обсуждался на прошедшей неделе, когда директор ЦРУ приезжал в Киев. Информация стала доступна окружению президента Украины.

Политик отметил, что Пригожин – яркая фигура и его убийство было бы эффективным особенно с учетом того, как власти Украины прокачивают свои победы. Поэтому Зеленский и его окружение решили, что такой публичный человек должен быть ликвидирован.

Ранее в Вашингтоне заявили, что введут санкции против ЧВК «Вагнер», а также компания будет объявлена международной преступной группировкой.