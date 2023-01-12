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Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, днем ранее заявил, что важно усилить военную поддержку Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Выступление Столтенберга пришлось на момент, когда армия России освободила Соледар от ВСУ, поэтому генсек НАТО отметил важность поддержки Зеленского странам Запада.

Кроме этого, выступление Столтенберга прошло совместно с заседанием Еврокомиссии.

Политика стран Запада на фоне текущих событий вызывает много вопросов относительно ее стратегии. И первый вопрос, зачем так много личного состава ВСУ бросили в Соледар на смерть, если был понятен исход. Ответ скрывается именно в политической целесообразности.

Запад не скрывает своего желания вести бои на территории Украины до «последнего украинца».

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