Как сообщает портал «Военное обозрение», в Сети уже опубликовано огромное количество роликов, на которых видно, как российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» поражают украинские танки, САУ, системы ПВО и другие боевые машины ВСУ советской эпохи.

Однако с начала нового 2023 года в Сети все чаще появляются кадры, где видно, как российские ударные дроны уничтожают технику ВСУ натовского производства. Сообщается, что под прицел российский дронов все чаще попадают чешские РСЗО RM-70, польские САУ Krab, а также американские буксируемые гаубицы М777. Такую тенденцию заметили в издании World Defense News.

Данная тенденция является закономерным следствием ситуации на фронте. Ведь за все время боевых действий на территории Украины уже была уничтожена основная масса военной техники вооруженных сил Украины советского производства. Соответственно с каждым новым месяцем процент уничтоженной техники образца НАТО будет только нарастать.