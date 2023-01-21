Как сообщает РИА Новости, 20 января в Германии на базе Рамштайн собрались представители пятидесяти стран, которые входят в антироссийскую коалицию. На саммите ими обсуждались планы дальнейших вооруженных действий против Российской Федерации.

Со слов автора материала, участники собрания могут себя называть как угодно – «Консультативной группой» или «Товариществом садоводов и огородников». Но суть их решений от этого не меняется. Они обсуждали начало полномасштабного вооруженного конфликта против РФ. Причем безо всяких оговорок и ограничений, касательно использования того или иного вида оружия.

Журналист в своей статье подчеркивает, что у служб США и их командиров, Пентагона и Генерального штаба больше не имеется целей сдерживания или какой-либо другой альтернативы. Основной их целью является достижение того, чего не смогла сделать японская коалиция в 40-х годах: начать гонку вооружений для ослабления советской экономики. И когда Советский Союз распался, они думали, что вся Россия разделится на республики. Однако по итогу Россия смогла отстроится заново.

Коалиция Рамштайна решила сделать ставку на блицкриг, так как полагают, что могут победить российскую армию своими бронетанковыми силами. Однако, по словам автора материала, стоит уверенно считать, что их нынешний блицкриг с их «Леопардами» и «Цезарями» будет сломлен армией ВС РФ.