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В ближайшем будущем в вооруженных силах Украины будут сформированы три бригады по образцу НАТО. Вероятно, что поставки западных танков – это еще не завершение помощи, а комплексный процесс. Об этом заявил Дмитрий Дрозденко, военный эксперт и главный редактор ресурса «Арсенал Отечества».

Он рассказал, что поставка танков не может быть «голой». Для их эксплуатации требуется профессиональное обслуживание, необходимы и соответствующие виды военных подразделений.

По мнению военного эксперта, НАТО одну бронетанковую бригаду дополнит необходимым экипажем и специалистами для сервисного обслуживания машин.

Ранее власти Германии объявили, что отправят в Киев танковую роту из 14 машин Leopard 2, которые были в запасах бундесвера.

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