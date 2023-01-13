С начала 2023 года военная помощь для Украины со стороны западных стран выросла в несколько раз. Причем виды вооружения вышли на новый уровень. Польским руководством было сообщено, что Киев получит от Польши 12 танков Leopard 2. И если это произойдет, то Польша станет первым членом ЕС, который решился на передачу на Украину тяжелой военной техники.

Великобритания и Франция также пообещали Зеленскому передать свои танки – британские Challenger 2 и французские колесные танки AMX-10 RC. Одновременно с этим, свои поставки вооружения также не прекращают и Соединенные Штаты Америки. Американское руководство недавно сообщило, что намеревается поставить на Украину БМП Bradley.

Полковник в отставке и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец поведал, что такое большое количество танковых поставок со стороны Запада на Украину вызвано тремя главными причинами. Первая – это острый дефицит у ВСУ тяжелой бронированной техники. Вторая причина – подготовка ВСУ к новому наступлению, ведь без тяжелой техники оно полностью обречено на провал. А третья причина – США будет контролировать танковые войска натовской Европы за счет своих танков и получат еще прибыль за переданные европейским странам боевые машины.