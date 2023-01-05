Как сообщает «Московский Комсомолец», Валерий Залужный, занимающий должность главнокомандующего вооруженных сил Украины, предоставил свой доклад украинскому президенту Владимиру Зеленскому с рекомендацией вывести подразделения ВСУ из города Бахмут по примеру Северодонецка. Залужный предлагает Зеленскому сохранить личный состав ВСУ для будущего контрнаступления. Такая информация была опубликована в Telegram-канале «Резидент».

Сообщается, что из-за высокой плотности ведения боевых действий Бахмут (прежнее название Артемовск) превратился в сплошные руины. Артиллерия вооруженных сил России постоянно работает по позициям ВСУ, которые оборудованы в жилых кварталах города, что и привело к значительным разрушениям.

В Telegram-канале «Резидент», ссылаясь на свои источники в Офисе президента Украины, отметили, что Валерий Залужный назвал Бахмут местом, где абсолютно бессмысленно уничтожаются подготовленные резервы украинской армии. Напомним, что президент Украины называет боевые действия в Бахмуте – героической обороной.