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В Германии на американской военной базе Рамштайн прошла встреча глав минобороны стран, которые собрались для обсуждения украинского вопроса. Вашингтоном были собраны все союзники антироссийской коалиции, которые в Рамштайне обсуждали новые пакеты военной помощи Киеву.

Новую волну поставок вооружения для Украины возьмет на себя Польша. Судя по настроениям страна уже практически на грани прямого вступления в украинский конфликт. На данный момент Варшава находится в ожидании от Штатов нового вооружения. После чего она сможет передать имеющиеся в своих запасах немецкие танки Leopard. А если другие страны Альянса включатся в эту игру, то Украина получит большое количество европейского вооружения. Так, Франция уже начала передачу своих легких танков.

Западные страны до сих пор очень опасаются того, что Россия до сих пор не раскрыла своего военного потенциала. Ведь массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре является лишь демонстрацией возможностей армии ВС РФ. Если же НАТО накачает Украину своим вооружением, то, скорее всего, Россия будет вынуждена перевести СВО на новый уровень. А ведь именно этого и опасаются в ЕС.

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