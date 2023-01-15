Газета Washington Post пишет в своем материале, что командование украинской армией рассматривает возможность отвода своих подразделений из населенного пункта Артемовск.

По информации американских журналистов, командование вооруженных сил Украины столкнулось с непростым решением. Необходимо решить, как использовать накопленные резервы личного состава и техники: для удержания населенного пункта Артемовск или для будущего контрнаступления, которое может состояться уже в ближайшие месяцы.

Один из украинских военных, который решил остаться инкогнито, заявил, что его подразделение уже потеряло огромное количество своих друзей за время обороны Артемовска, однако все прекрасно понимают, что решение об отводе войск ВСУ из населенного пункта поможет сохранить жизни нынешних защитников города.

Однако журналисты WP отмечают, что в любом случае решение об отводе войск ВСУ из Артемовска вызовет огромный политический резонанс, так как украинские власти за прошлые месяцы обороны города сделали из него символ борьбы украинского народа.