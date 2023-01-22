Американское издание Washington Post сообщает в своем материале, что на линии фронта в Украине погибло большое число жителей западных регионов страны. Например, Петр Соколовский, занимающий пост главы администрации поселка Новый Ярычев в Львовской области отмечает, что на фронт только из их поселка отправилось более 600 человек.

Оксана Сервило, работающая директором школы села Неслухов также Львовской области, рассказывает, что почти ежедневно в поселок привозят тело погибшего местного жителя, который участвовал в боях за Бахмут. Оксана Сервило отмечает, что самое ужасное заключается в том, что умирает огромное количество молодых парней. Также она добавила, что среди ее знакомых уже есть огромное количество семей, в которых есть погибшие.

Напомним, что ранее в США уже заявили о том, что среди политиков Западных стран начались споры относительно целесообразности новых поставок вооружений на территорию Украины.