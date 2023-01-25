Российские ВС перешли к стремительному наступлению на Соледар, намереваясь окружить находящиеся в городе подразделения противника. Об этом рассказал телеграм-канал WarGonzo, ссылаясь на сообщение командира батальона ДНР “Восток” Александра Ходаковского.

Источник заявил, что ВС РФ получили приказ продвигаться в западном направлении и в точности его выполняют. На отдельных участках они сумели прорвать оборону ВСУ, благодаря чему бои перешли непосредственно в черту города, передает “Московский комсомолец”.

В настоящий момент на Угледарском направлении действует спецподразделение “Каскад”, а также 155-я бригада морской пехоты ВС РФ.

Напомним, что в Киеве признали потерю Соледара и сообщили, что город находится под контролем ВС РФ.