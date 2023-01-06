Представитель Донецкой Народной милиции рассказал о потерях ВСУ за прошедшие сутки.

Украинская армия за день потеряла большое количество личного состава, а также военной техники. Российские военные уничтожили полевой склад, где хранилось оружие ВСУ. Об этом пишет канал Телеграм официального представителя Народной милиции ДНР.

В сообщении говорится, что ликвидировано 12 единиц боевой техники, одна гаубица Д-30, полевой склад с оружием, а также около роты живой силы.

Напомним, что одна рота включает от 45 до 300 бойцов.

Днем ранее Народная милиции сообщала о потерях в рядах ВСУ примерно 50 бойцов. Также были уничтожены два беспилотника, радиолокационная станция, самоходная установка и 6 бронированных машин неприятеля.